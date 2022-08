Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag tiefer

Die Tencent-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 37,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 36,80 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 37,11 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.085 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 57,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (33,75 EUR). Mit Abgaben von 10,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 18.05.2022 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,77 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 135.471,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135.303,00 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 17.08.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,56 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Alibaba-Aktie schwächer: Alibaba hält Umsatz trotz COVID-Lockdowns stabil

Erste Schätzungen: Tencent legt Quartalsergebnis vor

Tencent schließt einen seiner NFT-Marktplätze wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent