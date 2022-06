Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Freitagnachmittag

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 17.06.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 45,00 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 46,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,62 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 8.884 Tencent-Aktien.

Am 18.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 65,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 31,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tencent gewährte am 18.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 135.471,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tencent am 17.08.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,95 CNY je Aktie.

