Tencent Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Tencent

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 35,76 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 35,75 EUR. Mit einem Wert von 36,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.265 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,31 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,11 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 42,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,31 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,95 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 140.093,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 142.368,00 CNY umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tencent am 22.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,89 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent-Aktie: Tencent leidet unter Tech-Regulierung - Verkauf der Meituan-Beteiligung geplant

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unternehmensberater: Darum sind Sorgen wegen Chinas Führung unbegründet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent