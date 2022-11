Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Tencent-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 36,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 36,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,45 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.420 Stück gehandelt.

Bei 57,97 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (25,11 EUR). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 44,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,31 CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,95 CNY je Aktie erzielt worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 140.093,00 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142.368,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,85 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent-Aktie: Tencent leidet unter Tech-Regulierung - Verkauf der Meituan-Beteiligung geplant

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unternehmensberater: Darum sind Sorgen wegen Chinas Führung unbegründet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent