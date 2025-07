Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 56,73 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:02 Uhr 4,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 56,91 EUR. Mit einem Wert von 55,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 1.221 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 40,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 40,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 CNY.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,62 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,48 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,53 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 vorlegen. Am 19.08.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,34 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

