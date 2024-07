Kursverlauf

Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Nachmittag fester

18.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 43,20 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 43,20 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 43,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,22 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.645 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 48,00 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,11 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,38 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2023 3,09 CNY an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,46 CNY aus. Tencent veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,50 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,73 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 160,30 Mrd. CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 150,48 Mrd. CNY umsetzen können. Die Tencent-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte Tencent die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,58 CNY je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie Prosus schockt mit Gewinnwarnung KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Aktionäre freuen

