Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,10 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 39,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,10 EUR.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach oben. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,67 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 18.05.2022 vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,77 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135.471,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 135.303,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tencent am 16.11.2022 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,35 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tencent-Aktie legt zu: Tencent will offenbar milliardenschwere Beteilung an Meituan abtreten

Alibaba-Aktie schwächer: Alibaba hält Umsatz trotz COVID-Lockdowns stabil

