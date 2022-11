Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag im Bärenmodus

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 5,4 Prozent auf 35,63 EUR ab. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 35,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,53 EUR. Bisher wurden heute 380 Tencent-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 56,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 36,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,90 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,31 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,95 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 142.368,00 CNY gelegen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,99 CNY fest.

