Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Im Frankfurt-Handel kam die Tencent-Aktie um 20.07.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 42,20 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,48 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 41,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 3.227 Stück.

Bei 59,87 EUR erreichte der Titel am 22.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 29,51 Prozent zulegen. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Abschläge von 25,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent ließ sich am 18.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,77 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135.471,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 135.303,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.08.2022 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,66 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Spekulativer Sekundärmarkt: Chinesische Tech-Konzerne verpflichten sich beim NFT-Handel zur Selbstregulierung

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

Bernstein: Diese chinesischen Internetaktien sind Top-Picks - Alibaba nicht dabei

