Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,9 Prozent auf 35,55 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,55 EUR zu. Bei 35,47 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.275 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 37,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,11 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 41,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,31 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,95 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 142.368,00 CNY gelegen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,03 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

