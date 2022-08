Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 39,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 39,70 EUR. Mit einem Wert von 39,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 460 Aktien.

Bei einem Wert von 57,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 17.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,26 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.034,00 CNY – das entspricht einem Minus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138.259,00 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2022 terminiert.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,25 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

