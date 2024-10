Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit Verlusten

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 49,57 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 0,5 Prozent auf 49,57 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,57 EUR nach. Bei 49,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.570 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,58 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 14,15 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 30,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2023 mit 3,40 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.08.2024 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,52 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,92 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 166,61 Mrd. HKD eingefahren.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Tencent.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,75 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach Einfuhrbeschränkungen: ByteDance wendet sich von NVIDIA ab und setzt auf Huawei

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal