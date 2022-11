Tencent Aktie News: Tencent wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Um 09:22 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 34,48 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 34,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 255 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 56,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 25,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,30 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,31 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,95 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 140.093,00 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 142.368,00 CNY umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tencent wird am 22.03.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2022 12,05 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

