Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag nahe Nulllinie

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 23.06.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,30 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 45,30 EUR. Bei 45,30 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 45,30 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 400 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,98 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2021. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 30,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 18.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 4,77 CNY je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 135.471,00 CNY im Vergleich zu 135.303,00 CNY im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.08.2022 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 14,97 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

