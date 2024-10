Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,10 EUR ab.

Die Tencent-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 50,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 50,08 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,15 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.097 Stück gehandelt.

Bei 56,58 EUR markierte der Titel am 07.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,93 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,10 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,73 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 14.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 5,52 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,08 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,92 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,61 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte Tencent die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,75 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

