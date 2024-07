Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 41,62 EUR abwärts.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:45 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 41,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 41,21 EUR. Bei 41,46 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7.658 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 48,00 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,51 EUR am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 36,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,46 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Am 14.05.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,87 HKD gegenüber 3,12 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,53 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,83 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tencent am 14.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,58 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Prosus schockt mit Gewinnwarnung

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs

Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Aktionäre freuen