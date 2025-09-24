DAX23.607 -0,3%ESt505.459 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,81 -0,4%Gold3.761 +0,7%
Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

25.09.25 09:26 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 71,16 EUR.

Tencent Holdings Ltd
71,05 EUR 0,36 EUR 0,51%
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 71,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 71,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,64 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 134 Aktien.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR. 1,18 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 35,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,86 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

