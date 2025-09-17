DAX23.589 -0,1%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1754 -0,5%Öl68,41 +0,9%Gold3.765 ±0,0%
Blick auf Tencent-Kurs

Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag gefragt

24.09.25 12:05 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 70,30 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 11:36 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 70,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 71,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,32 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 528 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,00 EUR) erklomm das Papier am 17.09.2025. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 2,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 34,99 Prozent sinken.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,59 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,86 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

