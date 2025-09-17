DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.483 +0,2%Nas22.722 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,97 +2,1%Gold3.780 +0,9%
Aktienentwicklung

23.09.25 16:10 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 69,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
69,00 EUR -1,65 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 69,10 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,22 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 69,24 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.354 Stück gehandelt.

Am 17.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 4,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 44,23 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 36,00 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 199,09 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 12.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
