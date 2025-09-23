Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Index-Performance

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute im Minus.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Minus in Höhe von 0,73 Prozent auf 24.580,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,034 Prozent schwächer bei 24.752,74 Punkten in den Handel, nach 24.761,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.764,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.536,50 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 23.498,12 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2025, den Wert von 21.856,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.852,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,18 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.781,73 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Baker Hughes (+ 2,64 Prozent auf 48,93 USD), CSX (+ 2,62 Prozent auf 34,07 USD), Diamondback Energy (+ 2,41 Prozent auf 142,18 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,12 Prozent auf 26,50 USD) und Intel (+ 2,02 Prozent auf 29,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-7,75 Prozent auf 37,36 USD), Synopsys (-4,75 Prozent auf 490,32 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-4,67 Prozent auf 567,89 USD), Amazon (-3,04 Prozent auf 220,71 USD) und Constellation Energy (-3,02 Prozent auf 336,65 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49.739.673 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,640 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

