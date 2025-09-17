Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 69,97 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:50 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,97 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 69,48 EUR. Bei 69,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 566 Tencent-Aktien.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 199,09 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen