DAX23.480 -0,7%ESt505.439 -0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.942 -2,3%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.727 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Blick auf Tencent-Kurs

Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

22.09.25 12:12 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tencent gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 69,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
69,52 EUR -0,60 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:50 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,97 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 69,48 EUR. Bei 69,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 566 Tencent-Aktien.

Am 17.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 199,09 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen