Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 71,96 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:52 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,4 Prozent auf 71,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 71,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.603 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2025 auf bis zu 71,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 0,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 43,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 65,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,94 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

