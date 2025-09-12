Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu

So bewegt sich Tencent

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 70,70 EUR.

Um 09:15 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 70,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 70,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,10 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 783 Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2024 auf bis zu 42,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 64,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,59 CNY.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,94 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

