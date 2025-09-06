Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 69,37 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:40 Uhr 0,8 Prozent. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,49 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 69,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.258 Tencent-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 69,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,89 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,94 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
