So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,53 Prozent auf 115.344,15 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 115.955,30 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 77,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um -4,06 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 119,28 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.666,79 US-Dollar) geht es um -1,77 Prozent auf 4.584,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,97 Prozent auf 592,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 598,44 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -3,26 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,021 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,122 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,36 US-Dollar am Vortag auf 24,10 US-Dollar nach unten (-4,94 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,86 Prozent auf 288,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 286,02 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,21 Prozent auf 6,704 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,926 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der IOTA-Kurs um -4,60 Prozent auf 0,1929 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2022 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,97 Prozent auf 0,8834 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,9296 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um -4,82 Prozent auf 0,3857 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4052 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0025 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.