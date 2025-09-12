DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.612 -0,2%Euro1,1724 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

14.09.25 17:23 Uhr
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.932,2301 CHF -453,9929 CHF -0,49%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.611,6649 EUR -208,2217 EUR -0,21%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.114,5634 GBP -410,8166 GBP -0,48%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.060.320,6496 JPY -84.244,9411 JPY -0,49%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.385,4834 USD -569,8131 USD -0,49%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.660,9154 CHF -57,3037 CHF -1,54%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.926,9031 EUR -50,2482 EUR -1,26%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.389,4230 GBP -52,6714 GBP -1,53%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
679.374,2538 JPY -10.633,9461 JPY -1,54%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.594,8683 USD -71,9228 USD -1,54%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4188 CHF -0,0689 CHF -2,77%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5946 EUR -0,0664 EUR -2,49%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2395 GBP -0,0635 GBP -2,76%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
448,8754 JPY -12,7789 JPY -2,77%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0359 USD -0,0864 USD -2,77%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7063 CHF -0,0343 CHF -4,63%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7577 EUR -0,0346 EUR -4,36%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6540 GBP -0,0317 GBP -4,62%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
131,0779 JPY -6,3686 JPY -4,63%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8865 USD -0,0431 USD -4,63%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
91,4029 CHF -3,6303 CHF -3,82%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
98,0439 EUR -3,6073 EUR -3,55%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,6245 GBP -3,3513 GBP -3,81%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.962,0947 JPY -673,6793 JPY -3,82%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,53 Prozent auf 115.344,15 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 115.955,30 US-Dollar gehandelt worden war.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um -4,06 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 119,28 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.666,79 US-Dollar) geht es um -1,77 Prozent auf 4.584,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,97 Prozent auf 592,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 598,44 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -3,26 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,021 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,122 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,36 US-Dollar am Vortag auf 24,10 US-Dollar nach unten (-4,94 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,86 Prozent auf 288,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 286,02 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,21 Prozent auf 6,704 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,926 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der IOTA-Kurs um -4,60 Prozent auf 0,1929 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2022 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,97 Prozent auf 0,8834 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,9296 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um -4,82 Prozent auf 0,3857 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4052 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0025 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

