So bewegt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag auf grünem Terrain

12.09.25 09:28 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 70,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:11 Uhr 0,9 Prozent auf 70,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 70,63 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 70,63 EUR. Zuletzt wechselten 1.164 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,18 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2024 auf bis zu 42,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 64,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 6,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,94 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

