Tencent Aktie News: Tencent verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 70,15 EUR.
Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 70,15 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,95 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,63 EUR. Bisher wurden heute 3.070 Tencent-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 70,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 1,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,99 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 38,72 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,59 CNY.
Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,52 HKD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,94 CNY im Jahr 2025 aus.
