Aktienkurs aktuell

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit roter Tendenz

16.09.25 12:06 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 69,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
70,00 EUR -0,85 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:01 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 69,91 EUR ab. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 69,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,96 EUR. Zuletzt wechselten 1.304 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 70,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 38,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 12.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,94 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

