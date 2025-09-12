DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.840 ±0,0%Nas22.335 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,30 +0,6%Gold3.683 +1,1%
Profil
Aktie im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag

15.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
70,48 EUR 0,37 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:39 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 70,23 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,80 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 70,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.624 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,94 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

