Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,23 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:39 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 70,23 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,80 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 70,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.624 Tencent-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.
Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,94 CNY in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen
NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tencent
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|14.07.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|21.06.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|10.02.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen