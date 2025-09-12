ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der deutsche Chipkonzern dürfte von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren, schrieb Qingyuan Lin in einer am Montag vorliegenden Studie. Pekings Untersuchungen von US-Chipkonzern Nvidia könnten zu hohen Halbleiter-Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, was für deutsche und japanische Chipkonzerne positiv sei./niw/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------