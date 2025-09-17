DAX23.642 -0,5%ESt505.430 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
DAX aktuell

DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen

16.09.25 09:51 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX-Anleger risikoscheu vor anstehendem Fed-Entscheid | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Dienstag mit kleinen Abschlägen. Impulse sind rar gesät. Im Fokus steht bereits der am Mittwoch anstehende Fed-Zinsentscheid.

Der DAX eröffnete die Dienstagssitzungen mit einem Abschlag von 0,16 Prozent bei 23.711,99 Punkten. Danach bleibt er auf negativem Terrain und baut die Verluste aus.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Auch am zweiten Handelstag der Woche halten sich Kaufimpulse zunächst in Grenzen.

Fed-Zinsentscheid wirft Schatten voraus

Im Fokus steht die am Dienstag beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", bemerkte Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat Trump in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Auch aus Unternehmenssicht dürfte es ruhig zugehen, denn fundamentale Nachrichten sind am Dienstag bislang Mangelware.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

