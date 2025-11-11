OTS: Messer SE & Co. KGaA / Messer und PVChem gründen Joint-Venture zur ...

Messer und PVChem gründen Joint-Venture zur Industriegaseproduktion

Bad Soden, Deutschland; Hanoi, Vietnam (ots) - Unterzeichnungszeremonie des

Joint-Venture-Vertrags zur Gründung eines Industriegasproduktionsunternehmens in

Cái Mép zwischen Petrovietnam Chemical and Services Corporation und Messer SE &

Co. KGaA

Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVChem), ein Mitglied der

Vietnam National Industry and Energy Group (Petrovietnam), und der deutsche

Industriegasespezialist Messer SE & Co. KGaA haben einen Joint-Venture-Vertrag

zur Gründung der Cái Mép Industrial Gases Co. Ltd. unterzeichnet. Das Joint

Venture wird in die Entwicklung einer Industriegasproduktionsanlage im Cái Mép

Industrial Park, Cái Mép Ward, Ho-Chi-Minh-Stadt, mit einer Kapazität von

200.000 Tonnen pro Jahr und einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen

US-Dollar investieren. Der Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, die

kommerzielle Inbetriebnahme für Ende 2028.

Die Anlage in Cái Mép wurde im Einklang mit Modellen zur grünen und

kreislaufwirtschaftlichen Wirtschaft konzipiert und nutzt die Kälteenergie aus

dem Speichersystem für flüssiges Erdgas (LNG, Liquid Natural Gas) von PVGas zur

Tiefkühlung des Gasabscheidungsprozesses. Die Anlage soll die

Wertschöpfungskette von Petrovietnam für LNG, Industriegase und sauberer Energie

strategisch schlißen. Sie soll die Energieeffizienz verbessern,

Treibhausgas-Emissionen verringern und zur optimierten Nutzung der bestehenden

Gasinfrastruktur beitragen.

Das Projekt nutzt die europäische Cryogenic Air Separation (CAS)-Technologie in

Kombination mit der Rückgewinnung der beim LNG-Regasifizierungsprozess

entstehenden Kälteenergie. Diese Technik reduziert den Strom- und

Kühlwasserverbrauch erheblich, wodurch die indirekten Treibhausgas-Emissionen

gesenkt und die Gesamtumweltbilanz verbessert werden.

Dies gilt nicht nur als ein wegweisendes Projekt in den Bereichen Energiewende,

grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft, das die Wertschöpfungskette von

Petrovietnam verbindet und von PVChem umgesetzt wird, um einen Beitrag zur

nationalen Energiestrategie zu leisten, sondern auch als wegweisendes Projekt

für Industriegasespezialist Messer, das sein starkes Engagement für den Übergang

zu einer grünen Produktion durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen

und Energieeinsparungen in Bezug auf Strom und Wasser unterstreicht.

Le Manh Hung, Vorsitzender von Petrovietnam, betonte: "Das Joint-Venture-Projekt

von Messer und PVChem ist ein konkreter Schritt zur Umsetzung der Strategie von

Petrovietnam für grüne Energie und Kreislaufwirtschaft, die mit den Zielen

Vietnams zur CO2-Neutralität im Einklang steht."

Bernd Eulitz, Vorstandsvorsitzender der Messer SE & Co. KGaA, erklärte: "Messer

ist stolz darauf, gemeinsam mit PVChem und Petrovietnam seine weltweit erste

Luftzerlegungstechnologie mit Kälteenergierückgewinnung zu realisieren - eine

Innovation, die die Energieeffizienz optimiert und den europäischen

Umweltstandards vollständig entspricht."

Stefan Messer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messer SE & Co. KGaA, fügte

hinzu: "Dies ist eine spannende Gelegenheit für die vietnamesische Industrie,

ihre Treibhausgas-Emissionen durch den Einsatz von kohlenstoffarmen

Industriegasen zu reduzieren, die für viele wirtschaftliche und medizinische

Bereiche unverzichtbar sind."

Truong Dai Nghia, Vorsitzender von PVChem, erklärte: "Das Joint Venture mit

Messer ist ein strategischer Schritt für PVChem, um in die umweltfreundliche

Fertigung zu expandieren, die internen Verbindungen innerhalb von Petrovietnam

zu verbessern und nachhaltige Wertschöpfungsketten zu fördern."

Über Petrovietnam

2025 jährt sich die Gründung und Entwicklung von Petrovietnam zum 50. Nach einem

halben Jahrhundert ist Petrovietnam derzeit die Nummer 1 unter den

Wirtschaftsgruppen in Vietnam und spielt eine tragende Rolle bei der

wirtschaftlichen Entwicklung und der Gewährleistung der nationalen

Energiesicherheit. Mit starkem finanziellem Potenzial und einer

fortschrittlichen wissenschaftlichen und technologischen Basis sowie einem Team

hochqualifizierter Manager und technischer Experten verfügt Petrovietnam über

ein groß angelegtes Geschäftsumfeld, darunter viele Einheiten und

Mitgliedsunternehmen, die in drei Kernbereichen tätig sind und Produkte und

Lösungen anbieten: Energie - Industrie - Dienstleistungen.

Über PVChem

PVChem, ein Mitglied von Petrovietnam, ist in den Bereichen Ölfeldchemikalien,

technische Dienstleistungen, umweltfreundliche Fertigung und erneuerbare

Energien tätig. Mit über 35 Jahren Entwicklung strebt PVChem an, ein regionaler

Marktführer im Bereich chemischer und industrieller Dienstleistungen zu werden

und eine Vorreiterrolle bei der grünen Transformation und der Entwicklung der

Kreislaufwirtschaft zu übernehmen.

