AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015

11.11.25 14:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
36,05 EUR -0,35 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein Aufatmen für die Aktionäre von Ströer (Ströer SECo): Die Papiere rutschten am Dienstag nach Quartalszahlen bis auf 33,10 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit 2015. Unter den schwächsten MDAX-Werten verloren sie am Nachmittag 5,9 Prozent auf 33,70 Euro. Seit Jahresanfang haben sie mehr als ein Viertel verloren und sind in dem Index der mittelgroßen Unternehmen unter den größten Verlierern.

Der Werbevermarkter litt auch im dritten Quartal unter der mauen Konjunktur. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Ströer habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, hieß es von der Citigroup. Dies gelte auch für den Ausblick auf das organische Umsatzwachstum sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Die Konsensschätzungen dürften etwas sinken, so die Analysten./ajx/jha/

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:46Ströer SECo BuyWarburg Research
11:31Ströer SECo OutperformBernstein Research
10:51Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
