Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 70,27 EUR.

Die Aktie notierte um 11:52 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 70,27 EUR zu. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,80 EUR zu. Bei 70,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.833 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 70,95 EUR erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,97 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,99 EUR am 14.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,92 Mrd. HKD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,94 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

