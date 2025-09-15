Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,09 EUR ab.
Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 70,09 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 69,63 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 70,96 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.423 Tencent-Aktien den Besitzer.
Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,96 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 38,27 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.
Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,94 CNY fest.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
