Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,38 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 70,38 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,59 EUR an. Bei 70,59 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 313 Tencent-Aktien.

Bei einem Wert von 72,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,09 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,95 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

