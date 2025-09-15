Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 71,61 EUR zu.
Um 09:14 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 71,61 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 71,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.331 Tencent-Aktien.
Bei 71,61 EUR erreichte der Titel am 17.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 64,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,59 CNY.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,94 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
