DAX23.536 -0,4%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.325 ±0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin95.910 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,52 -0,2%Gold3.738 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus
Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie fällt kräftig nach Prognosensenkung Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie fällt kräftig nach Prognosensenkung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Streit um Bahn-Spitze - SPD fordert schnelle Klärung

22.09.25 16:52 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gemahnt, den Streit um die Neubesetzung der Bahn-Spitze rasch zu beenden. "Etwas irritiert bin ich aktuell über die Meldung, was die Vorstandswahlen angeht", sagte Miersch am Rande einer Parteisitzung im Bundestag. "Ich bin davon ausgegangen, dass mit den maßgeblichen Playern die Dinge vorher auch abgestimmt und rückgekoppelt sind. Insofern hoffe ich, dass der Minister sehr schnell zu einer Klärung beitragen wird", so Miersch.

Wer­bung

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte angekündigt, im Aufsichtsrat gegen die nur wenige Stunden vorher von Verkehrsminister Schnieder präsentierten neuen Personalien für die Bahn-Führung zu stimmen. Vor allem die Nominierung des ehemaligen DB-Netz-Vorstandes Dirk Rompf für die Infrastrukturtochter DB InfraGo stößt auf Widerstand bei der Gewerkschaft.

Miersch warnte vor einem Führungs-Vakuum in der Bahn-Spitze. Das könne man in dieser Phase nicht gebrauchen.

Auch in Bezug auf die vom Verkehrsminister vorgestellte Bahnstrategie betonte Miersch, diese werde man im Parlament noch sehr aufmerksam diskutieren. Vor allem beim Thema Pünktlichkeit sehe er "noch ein paar Fragezeichen" - "weil ich den Eindruck habe, dass das nicht so ambitioniert ist, wie es ambitioniert sein könnte"./mxx/DP/stw