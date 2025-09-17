DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.302 ±-0,0%Nas22.692 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

22.09.25 16:11 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Tencent zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
70,45 EUR 0,33 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 16:01 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 70,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 70,46 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 69,48 EUR. Mit einem Wert von 69,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.371 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2024 auf bis zu 44,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
mehr Analysen