Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Tencent zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 16:01 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 70,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 70,46 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 69,48 EUR. Mit einem Wert von 69,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.371 Tencent-Aktien umgesetzt.
Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2024 auf bis zu 44,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips
Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tencent
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|14.07.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|21.06.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|10.02.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen