Tencent Aktie News: Tencent gibt am Freitagnachmittag ab

Um 04:22 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,45 EUR ab. Bei 41,01 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,16 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.638 Tencent-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 57,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 22,80 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 17.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,06 Prozent auf 134.034,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 138.259,00 CNY gelegen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,08 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

