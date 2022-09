Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Tencent-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 36,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 36,60 EUR ein. Mit einem Wert von 36,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.193 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 36,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 33,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 17.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,90 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,26 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.034,00 CNY – das entspricht einem Minus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138.259,00 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 12,09 CNY in den Büchern stehen haben wird.

