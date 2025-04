Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag mit Abschlägen

Tencent im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 54,02 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 11:51 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 54,02 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,02 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 54,04 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.608 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 18,46 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,48 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.03.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,49 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,77 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Am 20.05.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,06 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

SoundHound-Aktie geht steil: Tencent-Deal sorgt für Fantasie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China