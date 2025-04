Tencent Aktie News: Tencent legt am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 53,94 EUR nach oben.

Um 11:44 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 53,94 EUR. Bei 54,04 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 54,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 605 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 66,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 25,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,48 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,49 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167,77 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte Tencent die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,05 CNY fest.

