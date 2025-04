Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 53,21 EUR.

Um 15:47 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 53,21 EUR ab. Bei 53,21 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 53,35 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 359 Aktien.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (40,27 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,33 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,48 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 19.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,49 Mrd. HKD im Vergleich zu 167,77 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,06 CNY in den Büchern stehen haben wird.

