Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Tencent-Aktie konnte um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 39,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 39,59 EUR. Bei 38,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.046 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,88 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei 25,11 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tencent veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,31 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,95 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 140.093,00 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 142.368,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 20.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,10 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

