Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 40,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 40,44 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,18 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.545 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2022 bei 55,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,18 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,11 EUR am 24.10.2022. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 59,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.11.2022. Es stand ein EPS von 3,31 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,95 CNY in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142.368,00 CNY in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Am 20.03.2024 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,10 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

