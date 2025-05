Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 55,70 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 15:40 Uhr um 2,1 Prozent auf 55,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 55,63 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,90 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.743 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 18,94 Prozent zulegen. Bei 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 27,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 14.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,61 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,87 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,48 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,53 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,34 CNY je Aktie aus.

