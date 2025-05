Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit Einbußen

Tencent im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 55,63 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Tencent-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 55,63 EUR abwärts. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,63 EUR nach. Bei 55,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 66,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 19,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,38 CNY.

Tencent ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,61 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 192,48 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.08.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,34 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen