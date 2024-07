Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 41,60 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte um 09:07 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 41,60 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 41,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,60 EUR.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 15,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 30,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,46 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,87 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,12 HKD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 173,53 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,83 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 20,59 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

