Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 59,38 EUR.

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 59,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 58,87 EUR. Mit einem Wert von 58,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.718 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2024 (35,61 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,04 Prozent.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,52 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 19.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167,77 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 186,49 Mrd. HKD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,12 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

